Milyonluk taylar görücüye çıkıyor!

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ünlü Arap atları, 2 Temmuz’da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi’nde satılacak.

İşletmede yetiştirilen ve kadro fazlası diye tabir edilen taylar açık arttırma usulüyle satışa sunulacakken, tayların satışından önemli miktarda gelir elde edilmesi bekleniyor.

"EYLÜL’DE VELİEFENDİ HİPODROMU’NDA ELİT TAY SATIŞLARIMIZ OLACAK"

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, yıl içerisinde toplamda 113 tay satışı gerçekleştirileceğini aktardı. Öcal, "Bu yıl işlememiz yetiştirmesi 113 tay satışa sunulacak. İlk etapta 78 tayımız, 2 Temmuz’da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi’nde koşu tayı olarak satışa sunulacak. Daha sonra yine 13 Eylül’de Karacabey’de ortak satışla 25 tayımızın satışı gerçekleştirilecek. Bu satışların ardından 14 Eylül’de ise İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda elit tay satışlarımız olacak. Yoğun emek ve titizlikle yetiştirilen taylarımızın kalitesi çok iyi. Bu yıl iyi bir satış olacağını umuyoruz. Tüm yarış sevenleri Karacabey’e bekliyoruz" dedi.