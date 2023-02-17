Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na atanan İlahiyatçı istifa etti

Geçtiğimiz yıl Erciyes Üniversitesi'nden Karabük Üniversitesi'ne gelen Kapanşahin, Kahramanmaraş’ta yaklaşık 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük depremin ertesi günü 7 Şubat’ta Rektör Refik Polat'ın onayı ile Mimarlık Fakültesine Dekan olarak atandı. Depremin ardından yapılan bu atama sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Depremden sonrada Mimarlık Fakültesine dekan olan Kapanşahin, eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı. Yerel bir TV kanalına (BRTV) konuşan Prof. Dr. Kapanşahin, dekan atamalarının, rektörlerin önerdiği 3 isim arasından YÖK tarafından yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

31 Ocak tarihi ile bize tebliğ edildi buraya atandığımız.

Tabi ben tarihçiyim fakat ben tarihe olan merakımdan dolayısıyla İlahiyat Fakültesi sonrasında çalışma alanımı tarih üzerine yaptım. Yani bu nokta da benim mimari ve şehircilik üzerinde kalem oynattığım, söz söylediğim, ders verdiğim bir alan ama şunu diyemem; ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim böyle bir iddiada bulunamam.

Mimari de, bilim tarihimiz de, şehir tarihimiz de İslam medeniyeti içerisindeki ayrılmaz bir unsur olduğundan dolayı kendisiyle derslerimle ilgili olarak yakın bir ilişki içerisinde olduğumu ifade edebilirim.

Özellikle sosyal medyada büyük tepkilere neden olan atama sonrasında Mimarlık fakültesine dekan olarak atanan Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin görevinden istifa etti.

GAZETECİ FATİH ALTAYLI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanı Muhittin Kapanşahin az önce istifa etti. Bu müessesenin varlığını hala hatırlayan birilerinin olduğunu duymak güzel. Kendisine teşekkür ediyorum.

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye açıklama yapan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat,

“Atamaları YÖK yapıyor ama dekanlıklar idari görev yerleridir. O işin uzmanı olmaya gerek yoktur. Hocamız daha fazla yıpranmasın diye istifasını istedim. Kendisi de kabul etti. Dönem sonuna kadar dekan yardımcımızla devam edeceğiz” dedi.