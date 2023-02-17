17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na atanan İlahiyatçı istifa etti

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na atanan İlahiyatçı istifa etti

İlahiyat Fakültesi mezunu Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine dekan olarak atanmıştı. Deprem sonrası ortaya çıkan bu atamanın çok sayıda tepki çekmesinin ardından, Kapanşahin istifasını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 18:43
Takip Et

Mimarlık Fakültesine dekan olarak atanan Muhittin Kapanşahinden istifa kararı

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na atanan İlahiyatçı istifa etti
+
Aa
-

Geçtiğimiz yıl Erciyes Üniversitesi'nden Karabük Üniversitesi'ne gelen Kapanşahin, Kahramanmaraş’ta yaklaşık 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük depremin ertesi günü 7 Şubat’ta Rektör Refik Polat'ın onayı ile Mimarlık Fakültesine Dekan olarak atandı. Depremin ardından yapılan bu atama sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Depremden sonrada Mimarlık Fakültesine dekan olan Kapanşahin, eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı. Yerel bir TV kanalına (BRTV) konuşan Prof. Dr. Kapanşahin, dekan atamalarının, rektörlerin önerdiği 3 isim arasından YÖK tarafından yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

31 Ocak tarihi ile bize tebliğ edildi buraya atandığımız.

Tabi ben tarihçiyim fakat ben tarihe olan merakımdan dolayısıyla İlahiyat Fakültesi sonrasında çalışma alanımı tarih üzerine yaptım. Yani bu nokta da benim mimari ve şehircilik üzerinde kalem oynattığım, söz söylediğim, ders verdiğim bir alan ama şunu diyemem; ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim böyle bir iddiada bulunamam.

Mimari de, bilim tarihimiz de, şehir tarihimiz de İslam medeniyeti içerisindeki ayrılmaz bir unsur olduğundan dolayı kendisiyle derslerimle ilgili olarak yakın bir ilişki içerisinde olduğumu ifade edebilirim.

Özellikle sosyal medyada büyük tepkilere neden olan atama sonrasında Mimarlık fakültesine dekan olarak atanan Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin görevinden istifa etti.

GAZETECİ FATİH ALTAYLI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanı Muhittin Kapanşahin az önce istifa etti. Bu müessesenin varlığını hala hatırlayan birilerinin olduğunu duymak güzel. Kendisine teşekkür ediyorum.

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye açıklama yapan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat,

“Atamaları YÖK yapıyor ama dekanlıklar idari görev yerleridir. O işin uzmanı olmaya gerek yoktur. Hocamız daha fazla yıpranmasın diye istifasını istedim. Kendisi de kabul etti. Dönem sonuna kadar dekan yardımcımızla devam edeceğiz” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
2
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
3
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
4
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
5
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı.
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
6
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
7
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Türkiye-Letonya maçının gelirleri bağışlanacak
﻿Türkiye-Letonya maçının gelirleri bağışlanacak
﻿Türkiye-Letonya maçının gelirleri bağışlanacak
﻿Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı
﻿Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı
﻿Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı
﻿ Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı   
﻿ Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı   
﻿ Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı   
﻿Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.