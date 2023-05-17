Mine adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Mine isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mine ne demek? Mine isminin anlamı nedir?

MİNE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mine ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

-Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı.

-Saat kadranı

-Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku.

-İnce ve parlak nakış.

MİNE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mine ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mine ismini koymak caizdir.

MİNE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Mine ismindekiler iş dünyasında iyi bir gözlemcidirler ve çok önemli modacı, yazar olabilirler. Ancak çok fazla işle uğraşmaktan bazen sıkıntı yaşayabilirler.

Mine isimli kişiler oldukça düşünceli ve merhametli insanlardır. Sanatsal yetenekleri fazladır ve yaratıcı insanlardır.