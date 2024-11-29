Mine Tugay cesur pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! Takipçileri beğeni yağdırdı

Son dönemde "Yalı Çapkını" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sıkça konuşulan Mine Tugay, şu sıralar yeni projesi için hazırlık yapıyor. "Can Borcu" adlı dizisiyle geri dönmeye hazırlanan Tugay, son pozlarıyla adeta olay yarattı.

MERDİVENE OTURUP POZ VERDİ

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, merdivene oturup çektiği peş peşe pozlarla hızla beğeni topladı.

46 yaşındaki güzel, formunu korumak için özel bir beslenme düzenine dikkat ediyor. Vücudunda ödem hissettiği zamanlar, 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla beslenerek toksinlerden arındığını söylüyor. Ayrıca, sabahları uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tercih ediyor.