Mine Tugay hayranlarını korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

'Can Borcu' dizisinde 'Emel' karakterini canlandıran Mine Tugay, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından salgın uyarısına karşı takipçilerini uyarmıştı.

TUGAY HASTANELİK OLDU

46 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, hastane odasında yaptığı paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi.

"BİRİ BİTİYOR BİRİ BAŞLIYOR”

Kaburgasındaki çatlak nedeniyle hastanelik olduğunu söyleyen Tugay "Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.