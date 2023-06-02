Mine Tugay köye mi yerleşti?

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde yer alan Mine Tugay, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Tugay köy hayatıyla ilgili soruyu da samimi bir şekilde cevapladı.

Mine Tugay köye mi yerleşti?

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan hayranlarını sorularını yanıtladı.

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Oyuncu, "Köy hayatını seviyorsunuz galiba" yorumuna, "Anneannemler İsviçre'den döndükten sonra köyde yaşadılar, benim yaz tatillerimin bir kısmı da köyde geçti çocukken... Köy hayatını çok seviyorum. Dinginliğini, doğallığını... Hayatın gerçek ritmini şehirde hissedemiyorum artık" karşılığını verdi.

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Tugay, son olarak Afra Saraçoğlu ve Mine Tugay'ın yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde yer almıştı.

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