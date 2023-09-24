Mine Tugay'dan 'kırmızı elbiseli' cesur pozlar

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren oyuncu Mine Tugay sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Tugay son olarak kırmızı elbiseli pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Mine Tugay'dan 'kırmızı elbiseli' cesur pozlar

Mine Tugay Instagram pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mine Tugay'ın son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Instagram hesabından bol bol paylaşımlar yapan Mine Tugay takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile hafızalara kazınan Mine Tugay birçok dizi ve filmde rol aldı.

Geçtiğimiz günlerde 45 yaşına giren Mine Tugay sosyal medyadan paylaştığı kareler ile adından söz ettirdi.

Tugay son olarak Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşım ile dikkat çekti. Paylaşımına "Sizi kırar mıyım ben" notunu ekleyen Mine Tugay'ın o pozları yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Mine Tugay'ın son Instagram pozları..

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