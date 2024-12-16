Mine Tugay'ı daha önce hiç böyle görmediniz! Estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mine Tugay'ı daha önce hiç böyle görmediniz! Estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu

21 yıl önce oynadığı bir dizideki estetiksiz hali yeniden gündeme gelen Mine Tugay'ın o halleri sosyal medyada olay oldu.

Medcezir, Zalim İstanbul, Yalı Çapkını gibi birbirinden başarılı projelerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay’ın estetiksiz hali yeniden gündem oldu.

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GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARIYOR

Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Tugay'ın estetiksiz halini görenler “Her halinle güzelsin" yorumlarında bulundular.

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ESTETİKSİZ HALİ OLAY OLDU

Güzel kalmayı başaran 46 yaşındaki Tugay, geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan estetik haberleriyle ilgili açıklama yapmıştı.

Tugay, "Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım. Ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Bazı sahnelerim onun şişliğine denk geldi maalesef" ifadelerini kullanmıştı.

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"HER HALİNLE GÜZELSİN"

Estetiksiz hali konuşulan Tugay'a "Her halinle güzelsin" yorumları da yapıldı.

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