Minecraft fırtınası sürüyor: 4. haftada da zirveyi bırakmadı

Ülkemizde tam çevirisi olan "Bir Minecraft Filmi" adıyla vizyona giren Warner Bros yapımı “A Minecraft Movie”, İngiltere ve İrlanda gişesindeki liderliğini dördüncü hafta sonunda da korudu. Comscore verilerine göre film hafta sonu 3.3 milyon dolar hasılat elde etti. Toplamda 68.7 milyon dolara ulaşan yapım, 2025’in en başarılı gişe filmlerinden biri konumunda.

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Aynı stüdyonun başka bir filmi olan “Sinners”, ikinci haftasında 3.2 milyon dolar kazanarak toplam gelirini 9.6 milyon dolara çıkardı. Üçüncü sıraya ise 20th Century Fox’un yeniden gösterime soktuğu “Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith” yerleşti. Film, hafta sonu boyunca 2.3 milyon dolarlık güçlü bir performans sergiledi.

Dördüncü sırada, Ben Affleck'in başrolünde olduğu “The Accountant 2” yer aldı ve açılış haftasında 1.2 milyon dolar kazandı. Beşinci sırada ise efsanevi grubun 1971 konserini konu alan “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” yer aldı.

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Korku filmi “Until Dawn” 752 bin dolar ile altıncı sıraya yerleşirken, “The Penguin Lessons” 531 bin dolar ile yedinci sıraya düştü. Disney’in ajan gerilimi “The Amateur” ise üçüncü haftasında 387 bin dolar hasılatla toplamda 5.1 milyon dolara ulaştı.