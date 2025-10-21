Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı.

2 SANIĞA 24'ER YIL DİĞER 2 SANIĞA İSE SERBEST KARARI

B.B ve U.B. hakkında 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı.

2 sanık ise beraat edildi.

Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, dört sanık için en üst sınırdan ceza talep etmişti.

ANNE MİNGUZZİ FENALAŞTI

Anne Minguzzi ise karar sonrası yaptığı son açıklamada, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum o kadar" ifadelerini kullandı. Karar sonrası Yasemin Minguzzi'nin fenalaştığı belirtiliyor.

"BERAAT KARARLARI HUKUKEN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

Minguzzi davasının avukatı Ersan Barkın ise kararı asla kabul etmediklerinin altını çizerken, “İlk davadaki 2 sanığın kasten öldürme suçu ile diğer sanığın da onlara yardım ettiğini bütün verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen; 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası, eylemin içinde olan diğer iki sanık hakkında içinde olmalarına rağmen, olaya dahli çok açık olmasına rağmen. Diğer iki sanık hakkında tahliyeye hükmedildi. Değerli yurttaşlar ben bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda bu hükmün milli vicdanları karşılamayacak bir hüküm olduğunu anlamış idim. Bu yargılama sonucunda verilmiş olan beraat kararları hukuken kabul edilebilir kararlar değildir” ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak'ta meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bir grubun saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından ağır yaralanan Minguzzi, 17 gün boyunca hastanede tedavi altında kalmıştı. Minguzzi, 9 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişinin yargılandığı ana dosya, olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen tutuklu diğer 2 çocuğun dosyasıyla birleştirilmişti. Bugün 4 sanık ikinci kez birlikte hakim karşısına çıktı. Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma görüldü.

Sanıkların savunmasının ardından davada bir karar çıkması bekleniyor. İddianamede, Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 sanık hakkında 24'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.