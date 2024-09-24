Minibüs alev topuna döndü

Çobançeşme Mahallesi Kopuz Caddesi üzerinde park halinde bulunan sürücü kursunun eğitim minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Yangın sonrası minibüs hurda yığınına döndü. Araç sahibi Recep Ali Damga, araçta herhangi sorunun olmadığını ifade ederek, kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını belirtti. Araç sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan yangını görüp ihbarda bulunduğunu ifade eden Hüseyin Fettahoğlu, “Bir anda aracın içerisinde ufaktan yangın başladı. Biz de hemen itfaiyeye haber verdik. Yangının büyümesiyle minibüsün camları patladı” diye konuştu.