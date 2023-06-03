Minibüs alt geçide düştü: 1 ölü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki minibüsün alt geçide düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Minibüs alt geçide düştü: 1 ölü

İHA'nın haberine göre, kaza, Beyşehir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya’dan Hüyük kent merkezi yönüne seyir halinde olan İ.B. (41) yönetimindeki 01 AEN 169 plakalı Mercedes marka minibüs, yoldan çıkarak Yenidoğan alt geçidine düştü.

Alt geçidin istinat duvarına çarpan minibüsün ön kısmı hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan, sıkıştığı yerden çıkarılan Cumali Gezici’nin (43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kazazedelerin toptancılık yaptığı ve Hüyük ilçesine çilek almaya gittikleri öğrenildi.

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