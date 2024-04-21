Minibüs devrildi. 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Minibüs devrildi. 1 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüs devrildi. Kazada minibüs sürücü yaralandı.

Kaza, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Karapınar-Emirgazi Kara yolunun 10. kilometresinde oldu.

Ş.Ü. idaresindeki minibüs yolda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

Söz konusu kazada araç sürücüsü Ş.Ü. yaralanırken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sürücü Ş.Ü.'nün genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, vefat eden teyzesinin cenazesine katılmak üzere Kayalı Mahallesi’ne gitmekte olduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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