Minibüs iki araca çarptıktan sonra elektrik direğini devirdi. 4 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Y.Ş. isimli minibüs sürücüsü kullandığı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek E.Ö. idaresindeki 34 CUK 544 plakalı cip ve E.E. yönetimindeki 38 ABJ 108 plakalı otomobile arkadan çarptı.

ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ

Çarpışmanın hızıyla savrulan minibüs, refüjdeki elektrik direğine çarparak devirdi. Yaşanan olayda, minibüs sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.