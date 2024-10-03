Minibüs ile hafriyat kamyonu birbirine girdi

Kaynak: İHA
Minibüs ile hafriyat kamyonu birbirine girdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandığı aktarıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Çınar ilçesine bağlı Yukarı Konak köyü yolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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