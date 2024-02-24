Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletinin minibüs ile çarpışması sonucunda 24 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kaza, 24 Şubat Cumartesi saat 14.30 sularında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkisinde gerçekleşti. Yaya geçidinden yolun karşısına geçen Recep Özdemir (24) yönetimindeki plakası takılı olmayan motosikletine, Y.E.D. yönetimindeki minibüs çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yardıma giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdiler. Gelen ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Recep Özdemir’e, ilk müdahaleyi o sırada kaza yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı'ndaki sağlık ekibi yaptı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Recep Özdemir tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

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Recep Özdemir’in cenazesi, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Düzce'de defnedildi.

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