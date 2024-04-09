Minibüs şoförleri birbirine girdi ortalık boks ringine döndü

Bursa'da minibüs sürücüleri önce tartıştı daha sonra da yumruklarını konuşturunca ortalık boks ringine döndü. Şoförlerin kavgasını kimse ayıramadı.

Yumrukların konuştuğu kavga Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi’nde yaşandı. Minibüs şoförleri arasında yol verme tartışma bir anda yumrukla kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri aracından inerek, harekete geçmek için hazırlanan sürücünün yanına gidip minibüsün kapısını açtı ve ortalık karıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Ortalığı boks ringine çeviren şoförleri vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.