Minibüs, TIR üzerindeki iş makinesinin kepçe kısmına çarptı; kaza anı kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Yukarısalat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.E. yönetimindeki 20 U 9114 plakalı minibüs, kavşakta Y.E. idaresindeki 61 K 3730 plakalı TIR’ın üzerindeki iş makinesinin kepçe kısmına çarptı.

Çarpışma sonucu minibüs sürücüsü İ.E. ile araçta bulunan Y.E. ve H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı, inceleme altına alındı.