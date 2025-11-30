Kaza, saat 02.00 sıralarında tünel içinde gerçekleşti. Oktay Demiral yönetimindeki 28 ADN 086 plakalı minibüs, henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen AN 003 BL yabancı plakalı TIR’a şiddetli şekilde arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı hurdaya dönerken, kazada minibüs sürücüsü Oktay Demiral ile yanındaki Arif Demiral ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale tünel içinde yapılırken, ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından tamamen normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.