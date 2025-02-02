Minibüsçü magandaların yarış merakı hamile yolcuyu riske attı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Minibüsçü magandaların yarış merakı hamile yolcuyu riske attı!

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre yarışan iki minibüs şoförleri, araçlardan birinin içinde bulunan hamile yolcuyu açıkça tehlikeye attı. Korkan kadın ağlayarak minibüsten inmeden önce "Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek yalvardı.

Ümraniye'de iddiaya göre yarışan iki minibüsün birinde bulunan hamile yolcu "Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi.

Polis tarafından gözaltına alınan iki şoföre, toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulanarak, çalışma ruhsatları askıya alınıp araçları trafikten menedildi.

Minibüsçü magandaların yarış merakı hamile yolcuyu riske attı!

Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü.

Minibüsçü magandaların yarış merakı hamile yolcuyu riske attı!

O sırada minibüslerin birinde olan hamile yolcu, iddiaya göre "Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Korkuyla minibüsten inen kadın ağlarken, bir başka yolcu ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Minibüsçü magandaların yarış merakı hamile yolcuyu riske attı!

YARIŞAN ŞOFÖRLER YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden minibüslerin plakalarını tespit etti.

Minibüsçü magandaların yarış merakı hamile yolcuyu riske attı!

Yapılan incelemeler sonucunda 34 M 3527 plakalı minibüsün şoförünün Ramazan K. (35), diğer yarıştığı 34 M 1395 plakalı minibüs şoförünün ise Doğukan E. (40) olduğu belirlendi.

Minibüsçü magandaların yarış merakı hamile yolcuyu riske attı!

Gözaltına alınan iki şoförün ifadesi alınarak "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlemleri yapıldı.

Minibüsçü magandaların yarış merakı hamile yolcuyu riske attı!

İKİ ŞOFÖRE 28 BİN 248 LİRA CEZA KESİLDİ

Ayrıca her iki şoföre, Karayolları Trafik Kanununun "Büyükşehir Belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak', "Yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak', "Taşıt yolunda duraklamak', "Fazla yolcu almak', "Yayaların trafiğini engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak', "Saygısızca araç kullanmak" ve "Emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden ayrı ayrı toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulandı.

Minibüsçü magandaların yarış merakı hamile yolcuyu riske attı!

Ayrıca şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alınarak araçları da trafikten menedildi. İşlemleri tamamlanan iki şoför savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

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