Malatya’da Minibüsçüler tepki gösterip konvoyla trafiği kilitlediler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’da Minibüsçüler tepki gösterip konvoyla trafiği kilitlediler

Malatya'da KGYS üzerinden uygulanan trafik cezalarına tepki gösteren minibüsçüler kent merkezinde tepki göstererek yolu trafiğe kapattı. Yapılan görüşmenin ardından minibüsçüler bölgeden ayrılınca trafik de normale döndü.

Malatya'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden uygulanan trafik cezalarına tepki gösteren minibüsçülerin kent merkezinde düzenlediği konvoy nedeniyle trafik kilitlendi.

Malatya'da Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası bünyesinde hizmet veren bir grup minibüsçü, KGYS üzerinde uygulanan trafik cezalarına tepki göstererek kent merkezinde konvoy düzenleyerek tur attı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen daha sonra ise kent merkezine hareket eden grup İstasyon kavşağında polis ekipleri tarafından durduruldu.

Çevre yolu üzerinde trafiğin bir süre kilitlendiği olayda yapılan görüşmenin ardından minibüsçüler bölgeden ayrılınca trafik de normale döndü.

Minibüsçülerin “ceza” tepkisi trafiği kilitledi

Minibüsçülerin “ceza” tepkisi trafiği kilitledi

Minibüsçülerin “ceza” tepkisi trafiği kilitledi

Minibüsçülerin “ceza” tepkisi trafiği kilitledi

Son Haberler
Türkiye’yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak’ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
Türkiye’yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak’ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
Ali Koç şampiyon olamamalarının nedenini açıkladı: Hiçbir branşta olmayan kulüp…
Ali Koç şampiyon olamamalarının nedenini açıkladı: Hiçbir branşta olmayan kulüp…
Bitlis’te kaçakçılara operasyon
Bitlis’te kaçakçılara operasyon
Mevduatta 'hoş geldin faiz' yarışı kızıştı
Mevduatta 'hoş geldin faiz' yarışı kızıştı
Malatya’da Minibüsçüler tepki gösterip konvoyla trafiği kilitlediler
Malatya’da Minibüsçüler tepki gösterip konvoyla trafiği kilitlediler