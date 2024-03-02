Minibüslerde İstanbul kart dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşımada tam entegrasyonu sağlayan “Ücret Entegrasyon Projesi”ni uygulamaya koydu. Minibüsten otobüs klasmanına geçen 9 araçta başlayan uygulama, kısa süre sonra İstanbul’un tamamına yayılacak.

Proje sayesinde, İstanbul’un toplu ulaşımı, ücret entegrasyonuyla tam entegre duruma gelecek. Bu sayede minibüste yolculuk yapanlar da aktarma, ücretsiz ve indirim avantajlarını kullanabilecek.

KONFORLU ULAŞIM HİZMETİ

İBB Arnavutköy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Ücret Entegrasyon Projesi” tanıtımı toplantısında açıklamalar yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, “Kurduğumuz altyapı sistemini İstanbul’un genelinde kurgulayacağız. İBB olarak hem İstanbul halkına konforlu entegre bir ulaşım hizmeti vermek hem de ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek” ifadelerini kullandı.

Ücret entegrasyonundan ilk olarak 17+1 koltuk kapasitesi bulunan araçlar faydalanabilecek. Arnavutköy’deki proje çerçevesindeki hatlar ise şu şekilde; ARN2, ARN3, ARN4, ARN5, ARN6, ARN7, ARN8 ARN9, ARN10 ve ARN11.