Minibüsün çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Minibüsün çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ATV sürücüsü Süleyman Düzenli (74) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 civarında Oltu Organize Çevre Yolu Kavşağı'nda gerçekleşti. Ardahan yönüne gitmekte olan A.Ç. idaresindeki 34 HAG 675 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen Süleyman Düzenli'nin kullandığı ATV'ye kavşakta ani dönüş yapması sonucu yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Düzenli olay yerinde yaşamını yitirdi.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Düzenli'nin cenazesi, incelemelerin ardından Oltu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya karışan minibüs sürücüsü A.Ç. gözaltına alınarak Oltu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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