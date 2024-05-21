Minibüsün kaputundan 1 metrelik yılan çıktı

Hakkari'de, bir minibüsün motor bölümüne giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Geçitli köyünden kent merkezine yolcu taşıyan minibüsün şoförü, motor kısmından gelen garip sesler üzerine durumu fark etti. Motor kaputunu açan şoför, kaputun altında bir yılanın olduğunu gördü ve hemen belediyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dikkatlice kaputu açarak yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Eline eldiven takan bir itfaiye eri, yılanı zarar vermeden alarak güvenli bir şekilde motor bölümünden çıkardı. Yılanın, doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.