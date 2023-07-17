Minicikler çok can acıtıyorlar

Özellikle masa başı işlerde çalışanların sıkça yaşadığı eklem faresi ağrıları psikolojiyi bile bozuyor. İşte, ayrıntılar…

KAYNAK: DHA
Minicikler çok can acıtıyorlar

Eklemler iki veya daha fazla kemiğin birleştiği kısımlardır ve bu kısımlar vücut bölümlerinin daha rahat hareket etmesini sağlar. Eklem kıkırdağı ise, eklemde yük taşımaya ve ağrısız hareket etmeye yardımcı özel bölümdür.

Eklem kıkırdağı zamanla aşınabilir. Aşındıkça eklem yüzeyini koruma görevini de gerçekleştirememeye başlar. Halk arasında bu duruma kireçlenme adı verilir.

EKLEM KIKIRDAĞININ AŞINMASI

Kıkırdak yaralanmalarında ilk olarak o bölgede ağrı hissedilir. Eklem sıvısı artar eklemde şişlik meydana gelir. Eklem şişliği eklemde takılma, kilitlenme, sıkışma gibi

NASIL OLUŞUR?

Eklemdeki kıkırdak veya kemik yapısı nedeni bilinmeyen şekilde deforme olunca mikrom çapındaki parçacıklar eklem arasında adeta gezintiye çıkar. O parça eklem içinde serbest halde gezebilir ve bu parça hissedilir derecede ağrı ve kilitlenme yapar. Özellikle el parmaklarında bu ağrı daha fazla hissedilir.

Eklem fareleri genelde düşme, çarpma gibi travmalar sonucunda, kırık durumlarında, romatoid artrit, osteoartrit gibi rahatsızlıklarda ortaya çıkar.

Eklem faresi sporcularda veya sık spor yapan insanlarda daha sık görülen bir rahatsızlık. Özellikle de eklemlerde kilitlenme, ağrı, şişlik gibi belirtiler, eklem içinde hareket anında hareket eden bir cisim hissedilmesi eklem faresi olarak yorumlanır.
Yaşlanma sonucunda da gelişebilir

KAÇ ÇEŞİT EKLEM FARESİ VAR

En sık dizlerde görülen eklem faresine omuz veya dirsek eklemlerinde de rastlanır. Kalça ekleminde oluştuğunda kilitlenme ve yürüyüş bozukluğuna yol açar.

EKLEM FARESİ BELİRTİLERİ NELER

Eklem faresi şu belirtilerle anlaşılır:

Hareket kısıtlılığı,

Takılma,

Hareket esnasında eklem içinde bir cismin hareket etmesi, olarak söylenebilir.
Ağrı,
Eklemden ses gelmesi,
Bu belirtiler fark edildiğinde doktora başvurulmalıdır.

EKLEM FARESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Eklem fareleri röntgen tekniğiyle rahatlıkla tespit edilebilir.
Ameliyat lokal anesteziyle yapılır. Uyuşturulan bölgedeki eklem faresi kesi yapıldıktan sonra cerrah tarafından bölgeden alınır ve kesi kapatılır. Bazı küçük eklem fareleri görünemediğinden mikro kameralarla tespit edilir. Eklem faresi genelde fazla önemsenmese de önemli sorunlara yol açabilir.

DHA

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