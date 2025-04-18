Minik ellere büyük sömürü: Çocuk işçi oranında fahiş artış

Türkiye'de çocuk işçiliğinin geldiği boyut TÜİK iverilerinde dikkat çeken bir boyuta ulaştı.

TÜİK bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken İstatistiklerle Çocuk verilerini paylaştı.

Paylaşılan veriler, 2024 yılında çocuk nüfusunun düşme eğiliminde olduğunu gösterirken çocuk işçiliğinde fahiş şekilde artış yaşandığını gözler önüne serdi.

İstatistiklerde, 2023 yılında yüzde 26 olan çocuk nüfusu oranı 2024'te 25,5'e düşerken, önceki yıl 22,2 milyon olan çocuk nüfusu ise 2024'te 21,8 milyon seviyelerinde seyretti.

Çocuk nüfusun gerilemesi ve çocuk işçi sayısının artması, çocukların işgücüne katılma oranının da feci bir oranla artmasına sebep oldu.

YAŞ GRUBU 15-17 OLAN ÇOCUKLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %24,9 OLDU



Hanehalkı İşgücü Araştırması 2024 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı %24,9 oldu.

İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkek çocuklar için %35,6, kız çocuklar için %13,7 olduğu görüldü.

Çocuk işçi sayısı da yıldan yıla artmaya devam etti.

2024 yılında 15-17 yaş arasında yer alan kurumsal olmayan çocuk nüfus (okul, yurt, çocuk yuvası, hapishane, vb yerlerde ikamet edenlerin dışında kalanlar) 3 milyon 894 bin olurken, bu nüfusun 970 bininin işgücünde yer aldığı görüldü.