Minik öğrenciler Tatvan’da yeni eğitim yılına 'merhaba' dedi

Hidayet İlkokulu toplantı salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, günün anlam ve önemine dair konuşmayı Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, "İlköğretim Haftası" için özel şiirler seslendirdi.Etkinlikte, 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek hediye etti.Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği, miniklere boyama kitapları dağıttı.

Programa, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.