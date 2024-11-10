Minik öğrencilere Kızılay anlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Minik öğrencilere Kızılay anlatıldı

Bilecik Kızılay'ın gönüllü personelinden minik öğrencilere ve liseli öğrencilere ziyaret düzenledi.

Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesinde gönüllü olarak görevlerini icra eden personel, minik öğrencileri ve liseli öğrencileri ziyaret ederek seminer düzenledi. Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisleri'ni ziyaret eden gönüllüler, miniklere Kızılay'ı eğlenceli ve öğretici bir şekilde tanıttılar. Tanıtım sonrası minik öğrencilere ise Kızılay kartı dağıtıldı.

Kızılay gönüllülerinin bir sonraki durağı Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Burada düzenlenen seminerde, genç gönüllü adaylara Kızılay'da gerçekleşen faaliyetler anlatıldı. Ayrıca Kızılay'ın faaliyetlerine öğrencilerden gönüllü olarak katılım sözü alındı.

Son Haberler
Eski MHP'Lİ İl Başkanı Mehmet Şişek hayatını kaybetti!
Eski MHP'Lİ İl Başkanı Mehmet Şişek hayatını kaybetti!
Denizli’de saat 09.05’de hayat durdu
Denizli’de saat 09.05’de hayat durdu
Minik öğrencilere Kızılay anlatıldı
Minik öğrencilere Kızılay anlatıldı
Sezonu kapatan Icardi’nin son kararı belli oldu. Yönetim izin verdi
Sezonu kapatan Icardi’nin son kararı belli oldu. Yönetim izin verdi
Şimşek hakkındaki geceliği 5 Bin dolarlık villa haberine yalanlama
Şimşek hakkındaki geceliği 5 Bin dolarlık villa haberine yalanlama