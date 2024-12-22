Minik öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Minik öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Adıyaman'da anaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulunda 45 öğrenci ve 5 öğretmene trafik güvenliği konusunda eğitim verdi.

BİLİNÇLİ BİRER OLMALARI HEDEFLENDİ

Etkinlikte, çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek bilinçli birer yaya ve yol kullanıcısı olmaları hedeflendi. Öğrencilere yaya geçitlerinin kullanımı, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgi verildi.

Minik öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

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