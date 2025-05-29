Minik yüreklerden büyük coşku

Körfez Müftülüğü'ne bağlı Yeniyalı Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünü anlamlı bir programla kutladı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, hem yeteneklerini hem de tarihi bilinçle sahneledikleri gösterileriyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Körfez İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim alan öğrenciler, Mekke'nin Fethi'ni temsili olarak canlandırarak başladıkları programda, İstanbul'un Fethi'ne uzanan süreci sahneledi. Özel olarak hazırlanan kostümler ve etkileyici anlatımlarla sahneye çıkan minikler, seyircileri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Programda miniklerin sergilediği performans, salonda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlardan tam not aldı. Küçük yaşlarına rağmen sergiledikleri başarı ve özgüven, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bin 200 çocuğumuzla değerlerimizi yaşatıyoruz"

Açılış konuşmasını yapan Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören yaklaşık bin 200 öğrenci bulunduğunu belirterek, "Devletimizin bizlere emanet ettiği bu görevi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın kişisel gelişimlerinin yanı sıra el becerileriyle birlikte milli ve manevi değerlerle yetişmeleri için hocalarımız büyük bir fedakârlıkla çalışıyor. Programda emeği geçen tüm öğreticilere ve bizleri yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri sahneye çıkarak öğrencileri ve öğreticileri tebrik etti. Programa katkı sunanlara teşekkür belgeleri takdim edilirken, minik öğrenciler unutulmaz bir gün yaşamanın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaştı.