Miras için kardeşi ve yengesini katletti! Ormanda yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli’de miras kavgasında tüfekle kardeşini ve yengesini vurarak öldürüp kaçan şahıs, İHA ve iz takip köpekleri ile yapılan çalışmalar sonucu ormanlık alanda yakalandı.

Olay, Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde iki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 55 yaşındaki Ş.A.A. ile 50 yaşındaki kardeşi Süreyya Acar arasında sokakta başlayan tartışmaya Süreyya Acar’ın eşi Zennur Acar da dahil oldu.

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Tartışma sırasında öfkelenen Ş.A.A., evine giderek tüfeğini aldı. O sırada Süreyya Acar ve Zennur Acar, 20 KS 492 plakalı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Tüfeğini alarak tekrar olay yerine gelen Ş.A.A., kardeşi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar’a tüfekle ateş etti. Acar çifti hayatını kaybederken, ağabey olay yerinden kaçtı.

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Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocukları olduğu öğrenilen Süreyya ve Zennur Acar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde hayatını kaybeden karı koca, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay yerinden kaçan ağabey Ş.A.A.'nın ormanlık alanda saklandığını belirleyen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve iz takip köpekleri ile ormanlık alan tarandı. İHA'nın yukarıdan verdiği koordinatlarla hareket eden Denizli İl Jandarma Komutanlığı Takip Timlerine ait köpeklerin karadan takibiyle şahsın yeri belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalanan Ş.A.A. gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri altında kırsal mahalleden çıkartılan zanlı, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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