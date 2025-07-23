Miras kavgası faciaya dönüştü! Dayı yeğenini öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Miras kavgası faciaya dönüştü! Dayı yeğenini öldürdü

Denizli'de malvarlığı paylaşımı nedeniyle husumet bulunan dayı ve yeğeni arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada dayı yeğenini tüfekle öldürdü.

Olay, Denizli Tavas ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı zamanda komşu olan dayı Ramazan G. (74), ile yeğeni Osman Karaalp (44), evlerinin önündeki sokakta aralarında geçmişten gelen malvarlığı husumeti nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle dayı ve yeğenin kavgasına Ramazan G.'nin eşi Elif G.'de dahil oldu.

Miras kavgası faciaya dönüştü! Dayı yeğenini öldürdü

O sırada zihinsel sorunları da bulunduğu öğrenilen Osman Karaalp, yol kenarındaki odun yığınları arasından eline aldığı bir odun ile dayısı Ramazan G., ile yengesi Elif G.'yi darp etmeye başladı. Kavga sırasında eşinin başına aldığı darbe sonucu yere yığıldığını fark eden Ramazan G., evinden aldığı tüfekle tekrar olay yerine geldi.

Miras kavgası faciaya dönüştü! Dayı yeğenini öldürdü​​​​​​​

RAMAZAN G., BURADA OSMAN KARAALP'E DOĞRU ATEŞ AÇTI

Ramazan G.'nin açtığı ateş sonucu Osman Karaalp, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Osman Karaalp'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavgada ağır yaralanan Elif G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Miras kavgası faciaya dönüştü! Dayı yeğenini öldürdü​​​​​​​

Tavas Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi tamamlanan Elif G., Denizli'ye sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Osman Karaalp'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı. Elif G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Ramazan G., ise Tavas Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Miras kavgası faciaya dönüştü! Dayı yeğenini öldürdü​​​​​​​

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Miras kavgası faciaya dönüştü! Dayı yeğenini öldürdü

Miras kavgası faciaya dönüştü! Dayı yeğenini öldürdü

Miras kavgası faciaya dönüştü! Dayı yeğenini öldürdü

Miras kavgası faciaya dönüştü! Dayı yeğenini öldürdü

Miras kavgası faciaya dönüştü! Dayı yeğenini öldürdü

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