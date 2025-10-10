Olay, 8 Mayıs günü Talas Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak'ta meydana gelmişti. Mahmut Reyhan ile oğlu Ertuğrul Reyhan arasında çıkan tartışma kısa sürede büyümüş, Ertuğrul Reyhan babasını bıçaklamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Reyhan'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Ertuğrul Reyhan, polis işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmış, Mahmut Reyhan'ın cenazesi ise Bünyan ilçesinde toprağa verilmişti. Ertuğrul Reyhan hakkında 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açılmıştı.

"İSTEMEYEREK OLDU, PİŞMANIM"

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ertuğrul Reyhan ve avukatları katıldı. Müştekiler ise duruşmada yer almadı. Son savunmasını yapan Ertuğrul Reyhan, cinayetin istemeyerek gerçekleştiğini öne sürerek, "Sabah erken evden çıktım. Babamın evine gittim. Ben evden sadece telefon, cüzdan ve sigaramla çıktım. Ambulansı ben aradım. Pişmanım. Olmasaydı daha iyiydi. Babamın durumunu şahitler söyledi. İstemeyerek oldu, keşke olmasaydı pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ertuğrul Reyhan'a başlangıçta 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra sanığın cezasını 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 24 yıla indirme kararı aldı.