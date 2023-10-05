Miras yoluyla ev sahibi olanlar dikkat. Milyonlarca insanı ilgilendiren karar alındı

Hisseli tapu sahibi olanları yakından ilgilendiren haber duyuruldu. Miras kalan ve kardeşler arasında pay edilen gayrimenkul ve dükkan tapuları için yürürlükteki uygulama değişti.

Miras yoluyla ev sahibi olanlar dikkat. Milyonlarca insanı ilgilendiren karar alındı

Halk arasında "hisseli tapu" olarak bilinen bu uygulamayla taşınmazın satış işlemlerinde hak sahipleri arasında tartışma yaşanmasına neden olabiliyor.

O ŞART KALDIRILDI

Bölünmüş malın satışında çıkan sorunların çözümü, genellikle kardeşlerden birinin diğerlerinin hissesini satın alması yoluyla çözülüyor.

Yıllardır yürürlükte olan uygulamaya göre kardeşler, mirasa konu olan taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyuyordu. Yapılan düzenleme ile hisseli tapu devri için noter onayı şartı yürürlükten kaldırıldı.

Yeni uygulamaya göre, bu tarihten itibaren miras payının kardeşe devri için iki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzalanması esnasında hisse sahibi tüm paydaşların hazır bulunması yeterli oluyor.

TÜM HİSSE SAHİPLERİ HAZIR BULUNMALI

finans365.com'da yer alan habere göre, hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekir. Taraflar, arzu etmeleri halinde tapu devir işlemlerini yürütmesi için avukatlarına vekalet verebilir.

TARAFLAR KARDEŞ OLURSA NOTER ŞARTI ARANMAYACAK

Hisseli tapu satış işlemlerinde mutlak suretle aranan noter şartı, devir işlemlerine konu tarafların ağabey-kardeşlik ilişkisi içerisinde olması halinde aranmayacak.

Tarafların, aynı anne ve babaya sahip olmaları halinde miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak.

Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdesine bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onay şartı aranırken, tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak mümkün.

Satış işleminin ardından kendi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir.

Hisseli tapu devri için ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemlerinde tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekiyor.

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