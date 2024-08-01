Mirasçıdan alınacak. Yok artık dedirten karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mirasçıdan alınacak. Yok artık dedirten karar

Kaçak geçenin cezasını mirasçısı ödeyecek. Devlet işini kadere bırakmadı, otoyoldan kaçak geçenin ölmesi halinde borcu mirasçılardan alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı, dikkat çeken bir karara imza atıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetmeliği değişikliğiyle artık o cezadan mezara bile girsen, mirasçılar kurtulamayacaklar.

Yürürlüğe giren değişiklikle birlikte, karayollarında kaçak geçiş yapan araç sahiplerine önemli yaptırımlar getirildi.

Karayolları Genel müdürlüğü Yönetmeliğindeki değişiklikle gişelerden kaçak geşçiş yapanlar 15 gün içinde ödeme ise bir katı kadar idari ceza ile karşı karşıya kalacak. Bu ceza için de tebligat yapılmayacak.

50 liralık bir kaçak geçiş için 15 gün içinde bu ödemeyi gerçekleştirmezse, 100 lira ödemekle karşılaşacak.

KAÇAK GEÇİŞ YAPAN ÖLÜRSE CEZA MİRASÇIYA KALACAK

Yönetmelikte idari para cezası dışında bir madde var ki, tam tartışmalı...Kaçak geçiş yapan sürücü cezayı ölmeden önce ödemez ise bu ceza mirasçılara kalacak. Devlet o cezayı mirasçılardan tahsil edecek.

Yönetmelikte "Araç sahibinin ölmesi durumunda cezasız geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilir. Araç sahibinin ölüm raporu evraka eklenir" maddesi yer aldı.

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