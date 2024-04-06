Mirasçıları sevince boğacak haber. Paylar artık böyle bölünecek

Kaynak: finans365
Mirasçıları sevince boğacak haber. Paylar artık böyle bölünecek
Son dönemde tapu işlemleriyle ilgili önemli bir karar alındı. Artık kardeşler arasında tapu devri işlemleri noter aracılığıyla yapılmayacak. Bu düzenleme, tapu işlemlerini daha hızlı ve kolay bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de tapu devri işlemleri üzerinde yapılan düzenlemeler, vatandaşların işlemlerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Her yıl milyonlarca vatandaşa aile büyüklerinden kalan tapular kalırken, bu tapular hakkında yeni bir karar alındı. Bundan sonra kardeşler arasında notere gitmeye gerek kalmayacak.

Bölünmüş malın satışında çıkan sorunların çözümü genellikle bir kardeşin diğerlerinin hissesini satın alması yoluyla sağlanıyordu. Yıllardır yürürlükte olan uygulamaya göre kardeşler, mirasa konu olan taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyuyordu. Ancak yapılan düzenleme ile hisseli tapu devri için noter onayı şartı yürürlükten kaldırıldı.

PAYLAŞIMN SÜRECİ DE KOLAYLAŞACAK

Yeni uygulamaya göre, miras payının kardeşe devri için iki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzalanması esnasında hisse sahibi tüm paydaşların hazır bulunması yeterli olacak. Bu karar, milyonlarca vatandaşa aile büyüklerinden kalan tapuların kardeşler arasında paylaşım sürecini de kolaylaştırmayı hedefliyor.

Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekiyor. Taraflar, istedikleri takdirde tapu devir işlemlerini avukatları aracılığıyla yürütebilirler.
Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalı, satışa konu taşınmazın kesin ve net bir şekilde belirlenmesi önem taşıyor.

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