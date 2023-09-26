Miray Daner’den evlilik sinyali. Aileler tanıştı

Oğulcan Engin'le yollarını ayıran Miray Daner, Haziran ayında Ata Caner Çerçioğlu'na gönlünü kaptırmıştı. Yaklaşık 4 aydır birlikte olan çiftin ailelerini tanıştırdığı, hatta evlenmeyi planladıkları iddia edildi.

Miray Daner’den evlilik sinyali. Aileler tanıştı

Oyuncu Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin'den ayrıldı. Kalbini boş bırakmadı. İş insanı Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşamaya başladı. İkili evlilik kararı aldı.

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Takvim'in haberine göre; Düzenli ilişki insanı olduğunu bundan önceki her ilişkisinde belli eden Miray Daner, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaklaşık iki yıldır beraberdi.

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Geçtiğimiz senenin başında ilişkide yaşanan çatlaklar sonrası Daner ve Engin ilişkisi sona ermişti. Mayıs'ta biten ilişki sonrası gönlü çok fazla boş kalmayan Daner, genç iş insanı Ata Caner Çerçioğlu ile Borum'da ele ele göz göze yakalanmıştı.

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AİLELER TANIŞTI

Yaz başında başlayan bu ilişki, sessiz sedasız devam ediyordu. Gözlerden uzak seyreden bu birliktelikte ilk dedikodular da gelemeye başladı.

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İddiaya göre ilişkilerinde gayet ciddi bir tavır sergileyen çift, ailelerini tanıştırdı.

Hatta çok fazla beklemek istemeyen çiftin, evlilik planları da yaptığı öne sürüldü. Yakın zamanda bir sürpriz yapmaları çift, önümüzdeki sene yuva kurma planları yapıyor.

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