Mırnav’ı bulana 3 bin TL ödül

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mırnav’ı bulana 3 bin TL ödül

Samsun’da kaybolan kedisini bulana 3 bin TL ödül vereceğini ilanla duyuran Huriye Ar, kedi Mırnav’ı 4 Aralık'tan bu yana bulamadığını belirtti. İlanda, kedinin sırtında tüy eksikliği olduğu ve ismine tepki verdiği vurgulandı.

Mırnav ismindeki 1,5 yaşındaki kedi, 4 Aralık'ta Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir işyerinden kayboldu. Kedisinin kaybolduğunu fark eden sahibi Huriye Ar, bir süre kedisini aradıktan sonra bulamayınca ilan vermeye karar verdi.

İlanında, kaybolan kediye dair detayları ve kedisinin fiziksel özelliklerini belirten Ar, kedisini bulan kişiye 3 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

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“İSMİNE ALIŞKIN BİR KEDİYDİ”

Huriye Ar, kedisinin kaybolduğundan beri kendilerine ulaşmadığını ve Mırnav’ın dükkanlarına sıkça gelip gittiğini söyledi.

Ar, "Mırnav, ismine çok alışkın bir kediydi ve 'mırnav' denildiğinde tepki verirdi. Ayrıca sırtında veterinerdeki bir işlem nedeniyle tüy eksilmesi bulunuyor. Kedimizi bulan ve bize getiren kişiye 3 bin TL para ödülü vereceğiz. Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz" dedi.

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