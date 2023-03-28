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Harry Kane için dev teklif: Mirror açıkladı

Premier Lig ekibi Manchester United, forvet transferinde birinci sıraya yazdığı Harry Kane için büyük bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 20:43
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Mirror yazdı: Harry Kane için dev teklif

Harry Kane için dev teklif: Mirror açıkladı
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Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane için flaş transfer iddiası ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan bilgiye göre; Manchester United yıldız golcü için dev bir miktarı gözden çıkardı.

Forvet transferinde Kane'i birinci hedef olarak belirleyen MANU, yaz döneminde Tottenham'a teklif götürecek.

Mirror'da yer alan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, Kane için 91 milyon Euro bonservis bedeli önerecek.

Spurs golcüsünün piyasa değeri Transfermarkt'a göre 90 milyon Euro olarak belirlendi.

29 yaşındaki başarılı golcü Tottenham formasıyla toplam 425 maça çıktı ve 271 gol, 63 asist yaptı.

 


 

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