Misafirliğe gittiği evde 1 haftalık bebeği kaçırdı

Eskişehir'de misafirliği gittiği ablası N.A.'nın 1 hafta önce dünyaya gelen torununu kaçıran Hülya A. taksiyle geldiği Konya'nın Akşehir ilçesi girişinde yakalandı.

KAYNAK: DHA
Misafirliğe gittiği evde 1 haftalık bebeği kaçırdı

Mardin'de oturan Hülya A., bir hafta önce Eskişehir'deki ablası N.A.'nın yanına misafirliğe geldi. Hülya A. dün akşam herkes uyuduğu sırada ablası N.A.'nın 1 hafta önce doğum yapan gelini E.A.'nın erkek bebeğini alıp, evden ayrıldı.

Bebek ve Hülya A.'nın evde olmadığını fark eden aile fertleri polise haber verdi. Eskişehir polisi, Hülya A.'nın bir taksiyle Konya'nın Akşehir istikametine gittiğini saptadı. Ardından durum Akşehir polisine bildirildi.

Polis, ilçe girişinde aracı durdurup, Hülya A.'yı gözaltına aldı. Yanındaki bebek de Akşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir'den gelen ailesine teslim edildi.

Hülya A., ifadesinde, ''İkiz çocuğum öldüğü için psikolojim iyi değildi. Bebeği yaşadığım Mardin'e götürmek için kaçırdım'' dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Hülya A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

ekran-goruntusu-2023-07-26-195424.png

Öne Çıkanlar
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Son Haberler
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Lozan Antlaşması’ndaki Fatih Sultan Mehmet detayını açıkladı Güncel
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Lozan Antlaşması’ndaki Fatih Sultan Mehmet detayını açıkladı
Beykoz yangını hakkındaki son dakika gelişmeyi İstanbul Valisi Davut Gül verdi Güncel
Beykoz yangını hakkındaki son dakika gelişmeyi İstanbul Valisi Davut Gül verdi
Şehit Cinkara son yolculuğuna uğurlandı Güncel
Şehit Cinkara son yolculuğuna uğurlandı
Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor. Dzeko ve Szymanski sahnede Spor
Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor. Dzeko ve Szymanski sahnede
Burdur’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Güncel
Burdur’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam hazırlığı. Tüm gözler UKOME toplantısında Güncel
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam hazırlığı. Tüm gözler UKOME toplantısında
Meksika’da göktaşı şovu, geceyi aydınlattı Dünya
Meksika’da göktaşı şovu, geceyi aydınlattı