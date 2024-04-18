Misafirlik üç gündür atasözünün anlamı nedir?

Misafirlik üç gündür atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; misafirliğin bir süreyle sınırlı olması gerektiğini ve uzun süren misafirliklerin hem misafir hem de ev sahibi için zorlayıcı olabileceğini ifade etmek amacıyla kullanılır ve bu misafirliğin 3 günden sonra ev sahibini zorlayacağını aktarır.

Misafirin ilk 3 gün, ev sahibi tarafından hoş karşılandığını, ancak zamanla bu durumun değişebileceğini; ev sahibinin zamanla bu durumdan rahatsız olacağını söylemektedir.

MİSAFİRLİK ÜÇ GÜNDÜR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Çok bile kaldık, misafirlik üç gündür biz hastayız diye 5 gün kaldık; bu artık bir yük."