Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Ankara ziyareti Arap basınında geniş yer buldu

Sisi'nin Ankara ziyaretine yoğun ilgi gösteren Arap basını, ziyareti "tarihi", "yeni bir aşamanın başlangıcı" ve "Mısır ile Türkiye arasında işbirliğinin derinleşmesi" gibi başlıklara manşetlerine taşıdı.

Sisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ele aldığı konuları haberlerine konu alan basın ve medya kuruluşları, iki liderin özellikle İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurması konusundaki ortak vurgusuna dikkati çekti.

Yeni bir aşama

Mısır’ın resmi gazetelerinden "El-Cumhuriyye", ziyareti, "Sisi-Erdoğan zirvesi; Mısır ile Türkiye arasında yeni bir aşamanın başlangıcı" başlığıyla manşetine taşırken, ülkenin bir diğer resmi gazetesi "El-Ehram" ise ziyaret için "Mısır ve Türkiye krizlerle mücadelede birlik içinde" ve "Stratejik İşbirliği Konseyi; İki ülke ilişkilerinde niteliksel bir gelişim" başlıklarını attı.

Mısır’daki "el-Yevm es-Sabi" gazetesi de "tarihi" olarak nitelendirdiği ziyareti, "Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem" başlığıyla manşete taşıdı.

Suudi Arabistan ve BAE ajansları ziyareti flaş geçti

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait resmi haber ajansları, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Ankara ziyaretini son dakika olarak abonelerine aktardı.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, ziyareti "Türkiye Cumhurbaşkanı Mısırlı mevkidaşı ile görüşüyor" başlığıyla abonelerine ulaştırırken, BAE resmi haber ajansı WAM, ziyareti Sisi’nin "Türkiye'ye ziyaretim iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşamayı başlatıyor" sözleriyle abonelerine servis etti.

Öte yandan Kuveyt ile Umman’ın resmi haber ajansları da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Türkiye ziyaretini manşetlerine taşıdı.

Türkiye - Mısır uzlaşısı

Suudi Arabistan’ın eş-Şarkul Avsat gazetesi ise, Sisi’nin ziyaretini, "Mısır ve Türkiye yeni bir dostluk aşamasını kurma yolunda" başlığıyla manşetine taşıdı.

Gazetenin haberinde, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel konularda istişarelerin derinleştirilmesine dayalı yeni bir dostluk aşamasının kurulması için ufuklar açtı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile yapılan bir röportaja yer veren gazete, "Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi: Sisi'nin Ankara ziyareti tüm sektörleri kapsayan anlaşmalara dönüşecek" başlığını kullandı.

Öte yandan Kuveyt’teki Alrai gazetesi, Sisi’nin ziyaretini için "Sisi - Erdoğan zirvesi; Stratejik açılım" başlığını kullanırken, el-Enba gazetesi, "Mısır Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye’ye tarihi ziyaret", El-Ceride gazetesi de "Sisi ile Erdoğan arasında uzlaşı; Gazze’den Somaliye" manşetleriyle ziyareti okuyucularına ulaştırdı.

BAE’deki el-Halic gazetesi de, Sisi’nin Ankara ziyaretini, "Sisi ile Erdoğan, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dönemi başlatıyor" başlığıyla manşetine taşıdı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Sisi’nin 12 yıl aradan sonra Türkiye’ye ilk ziyaretini izleyicilerine aktarırken, Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonu ise ziyareti "tarihi ve eşsiz" olarak nitelendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 4 Eylül’de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu.