Mısır ekonomisinde canlanma

Kaynak: Haber Merkezi
Mısır ekonomisinde canlanma

Mısır’da S&P Global tarafından açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak 2025'te 50,7'ye yükselerek ekonomik toparlanmanın işaretlerini verdi. Endeks, Kasım 2020’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, petrol dışı özel sektörde 5 ay sonra ilk kez büyüme kaydedildi.

Mısır’da ekonomik aktiviteye dair önemli bir gösterge olan PMI endeksi, Aralık 2024'te 48,1 seviyesindeyken Ocak 2025'te 50,7'ye yükseldi. Bu artış, özel sektörde büyümenin yeniden başladığını gösterirken, son dört yılın en hızlı genişleme hızına ulaşıldı. Özellikle yerel piyasalardaki iyileşmenin satışları artırdığı ve bazı ham madde fiyatlarındaki düşüşün maliyet baskılarını hafiflettiği belirtiliyor.

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İSTİHDAM DENGELENDİ, GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞTÜ

Özel sektörde toplam iş hacmi ve yeni siparişler ılımlı bir artış gösterdi. Son iki ayda düşüş eğiliminde olan istihdam oranı Ocak 2025’te istikrar kazandı. Şirketler satın alma faaliyetlerini artırırken, tedarik sürelerinde önemli bir değişiklik olmadı. Girdi maliyetlerindeki enflasyon, satın alma fiyatlarındaki daha yavaş artış nedeniyle son sekiz ayın en düşük seviyesine indi. Buna bağlı olarak, üretim maliyetlerindeki enflasyon da son dört buçuk yılın en düşük hızına geriledi.

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GELECEĞE DAİR BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Her ne kadar PMI endeksindeki artış ekonomik toparlanma sinyalleri verse de uzun vadeli ekonomik istikrar konusundaki belirsizlik iş dünyasının güvenini zayıflattı. Firmaların gelecek beklentileri tarihsel olarak düşük seviyede kalmaya devam etti.

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