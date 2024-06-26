Mısır, Güney Sudan'da İklim Tahmini ve Uygulama Merkezi açtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mısır, Güney Sudan'da İklim Tahmini ve Uygulama Merkezi açtı

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Hani Sewilam ve Güney Sudanlı mevkidaşı Pal Mai Deng, Salı günü Güney Sudan'ın başkenti Juba'da İklim Tahmini ve Uygulamaları Merkezi'nin (ICPAC) açılışını gerçekleştirdi.

Mısırlı Bakan Sewilam, iki ülke bakanlıkları arasında önemli bir işbirliği projesi olan merkezin açılışından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bakan ayrıca bu merkezin Güney Sudan'da iklim değişikliğini ele alma ve yağış miktarını tahmin etme konusunda yerel kapasiteyi artırmaya yönelik önemli bir adımı temsil ettiğini söyledi.

Sewilam yeni kurulan merkezin, su kaynakları yönetimini iyileştirmek ve Güney Sudan'daki sel ve kuraklıklarla ilgili riskleri azaltmak için en son teknolojiler ve bilimsel araçlarla donatıldığını da vurguladı.

Güney Sudanlı yöneticilere su yönetimi ve sel tehlikelerine karşı erken uyarı konularında destek olmak için doğru veriler ve bilimsel öneriler sağlayacak olan merkez, seçkin uzmanların yer alacağı uluslararası bir çekim merkezi olmayı da amaçlıyor.

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