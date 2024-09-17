Mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 135 kök kenevir bitkisi ile 9 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da jandarmanın mısır tarlasına düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 135 kök kenevir bitkisi ile 9 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kazımkarabekir ilçesinde B.O. isimli şahsın mısır tarlasında yetiştirerek kuruttuğu esrar maddesini satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği mısır tarlasına operasyon düzenledi. Tarlada narkotik köpeği "Flash" ile arama yapan ekipler, 135 kök kenevir bitkisi ile satışa hazır 9 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alına B.O., haklarında adli işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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