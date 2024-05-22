Mısır tarlasında kaybolan bir kişi özel eğitimli köpeklerle aranıyor

Süzgün'ün tarlada kaybolması üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AKOM ekipleri hızla bölgeye sevk edilerek özel eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı.

Tarla sahibi Gökhan Ünaldı, Süzgün'ün son olarak mısır tarlasında görüldüğünü belirterek, ailesine haber vermeden geri dönmediğini söyledi.

Evli ve iki çocuk babası olan Süzgün'ün bulunması için jandarma ve AKOM ekipleri tarafından geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.

Arama çalışmaları, mısır tarlası ve çevresinde titizlikle sürdürülüyor.