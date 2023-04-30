Mısır ve Japonya görüştü: Gündem Sudan'daki çatışmalar

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Sudan'da 5'inci kez ilan edilen ateşkesin kesin olarak sağlanması gerektiği vurguladı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başkent Hartum'un çeşitli noktalarında başlayan çatışmalar, 5'inci kez ilan edilen ateşkese rağmen devam ediyor.

KALICI ATEŞKES İÇİN SİYASİ DİYALOG ÇAĞRISI

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin, başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Japonya Başbakanı Kişida'yı kabul ettiği belirtildi.

Sudan'daki durumun ele alındığı görüşmede, kalıcı ateşkesin sağlanması, siyasi diyalog çabalarının ilerletilmesi ve geçiş sürecinin tamamlanması gerektiği konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

İkilinin, Mısır ile Japonya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi konusunda da anlaştığı ifade edildi.

İKİ ÜLKE İLETİŞİM VE ULAŞIMDA MUTABAKAT İMZALADI

İkili işbirliğinin güçlendirilmesi yollarının ele alındığı görüşmede, Sudan meselesinin yanı sıra Ukrayna-Rusya krizi, Filistin meselesi ve Etiyopya’daki Hedasi (Nahda) Barajı'na ilişkin krizin de masaya yatırıldığı belirtildi.

Taraflar arasında ayrıca iletişim ve ulaşım gibi alanlarda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı bilgisi verildi.

İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDKİ GELİŞMELER DE GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Japonya Başbakanı Kişida, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki gerilimin düşürülmesi için Mısır'ın çabalarını takdir ettiklerini belirterek, İsrail ve Filistin'deki duruma yönelik duyulan derin endişeyi Cumhurbaşkanı Sisi ile paylaştığını dile getirdi.

Mısır'ın Japonya için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Kişida, Sisi ile ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri ele aldığını ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Japonya Başbakanı'yla Sudan'daki gelişmeler başta olmak üzere Filistin meselesini ve Libya'daki durumu görüştüklerini ifade etti.

Sisi, Mısır'ın, Sudan'da ateşkesin derhal, kalıcı ve kapsamlı bir şekilde sağlanması ve bu krizin daha da büyümesinin önüne geçmek için dışarıdan bir müdahaleden kaçınılması gerektiği konusundaki tavrını vurguladığını belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Başbakan Kişida'nın göreve gelmesi sonrası çıktığı ilk Afrika turunda Mısır, Gana, Kenya ve Mozambik'i ziyaret edeceğini duyurmuştu.