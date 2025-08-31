Mısır'da 7 vagonlu tren raydan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Kaynak: DHA

Mısır’da Marsa Matruh-Kahire seferini yapan yolcu treni raydan çıkarak kaza yaptı. Mısır Sağlık Bakanlığı, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 103 kişinin yaralandığını duyurdu.

El-Dabaa şehri yakınlarındaki El-Ferdiye ve Zaviye el-Avvama köyleri arasında gerçekleşen olayda, 7 vagonlu trenin raydan çıktığı ve 2 vagonun devrildiği bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıların 55’inin El-Dabaa Merkez Hastanesi’ne, 39’unun ise Ras El-Hikma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi gönderildi. Enkazın kaldırılması ve demiryolu hattının yeniden hizmete açılması için teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

misirda-tren-kazasi-3-olu-103-yarali-890257-264436.jpg

Kazanın ardından olay yerine gelen Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir, teknik bir komite kurulacağını ve kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını açıkladı. El-Wazir, “Kazadan sorumlu olanlara en ağır cezalar verilecek. Herhangi bir ihmal tespit edilirse, ilgili personel derhal görevden alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Mısır Ulusal Demiryolları Kurumu, kazanın nedenine ilişkin teknik detayların incelendiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu. Ülkede demiryolu güvenliği yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar olayın aydınlatılmasını ve benzer kazaların önlenmesini talep ediyor.

misir.jpg

misir1.jpg

