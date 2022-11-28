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Altın dilli mumyalar bulundu

Mısır'daki bir antik mezarlık alanında altın dilli mumyalar bulundu. Uzmanlara göre mumyalanan kişilerin gerçek dilleri yerinden çıkarılmış ve yerine altın dil takılmış. Nedeni olarak da öbür dünyada tanrı Osiris ile konuşabilmek.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 07:30
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Mısır'da altın dilli mumyalar bulundu. Nedenini şok yaşatacak

Altın dilli mumyalar bulundu
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Yeniakit'te yer alan bilgilere göre, Mısır'da arkeologlar, ölümden sonraki yaşamın bir parçasını simgeleyen bir mit olan altın dilli mumyaların olduğu eski bir mezar keşfetti. Yüzlerce farklı mezarlığı içeren Qewasina'da bulunan mumyaların sayısının oldukça fazla olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre mumyalanan kişilerin gerçek dilleri yerinden çıkarılmış ve altın dil takılmış. Nedeni bir hayli ilginç! Böylece diğer tarafta tanrı Osiris ile konuşmak mümkün oluyor.

Mısır mitolojisinde Osiris 'yeraltının efendisi' olarak biliniyor. Eski Mısır mitolojisinin en önemli tanrılarından biri olarak düşünülen Osiris, ölülerin yargıçlığını yapıyor. Eski inanışa göre Osiris, altın dil nedeniyle fanilere merhamet ediyor. 

Mezarların yanında aynı zamanda hamamböceği ve nilüfer çiçeği şeklinde biçimler verilmiş altın yongalar da bulundu. Yine mumyalama için olduğu düşünülen bir cenaze süsü, hayvan figürlü bir taş ve çanak çömlek de bulunan kalıntılar arasında.

Ancak mumyaların durumunun kötü olması nedeniyle arkeoloji dünyası biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Bazı dillerin tamamen parçalanmış olduğu görüldü.
Uzmanlara göre mezarlık yerleşkesinde 3 farklı seviyeden insan var ve bu seviyelere göre dizilmiş durumdalar. Geçtiğimiz Şubat ayında da Mısır'daki arkeologlar 2 bin yıllık bir mezarlık olan Taposiris Magna'da altın dilli bir mumya bulmuşlardı. 

Aynı zamanda bu bölge Mısır'ın en ünlü kraliçelerinden biri olan Kleopatra'nın da mezarının olduğundan şüphelenilen yer.

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