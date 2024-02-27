Mısır'da feribot kazası: En az 10 kişi öldü

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Nil Nehri üzerinde günlük çalışanları taşıyan bir feribot kaza yaptı. İlk belirlemelere göre feribotta bulunan 15 kişiden 10'u hayatını kaybetti.

İlgili bakanlık tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve tedavi edildiği açıklandı.

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Bakanlık, ölenlerin her birinin ailesine 200.000 Mısır lirası (yaklaşık 6.466 dolar) ve yaralanan beş kişinin her birine 20.000 (646 dolar) tazminat ayırdığını duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin, yerel bir inşaatta çalışan günlük işçilerin olduğu belirtildi.